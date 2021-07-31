Матыцин: Зыкова и Каримова доказали, что являются мировыми лидерами в стрельбе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова своими результатами на Олимпиаде доказали, что являются мировыми лидерами в стрельбе. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу Игр в стрельбе из винтовки из трех положений

В субботу Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, Каримова стала бронзовым призером.

"Поздравляю Юлию Зыкову и Юлию Каримову с серебром и бронзой Олимпиады. Для наших спортсменок это первая Олимпиада в карьере, в Токио они доказали, что являются мировыми лидерами в стрельбе, - сказал Матыцин. - Борьба в решающем раунде была очень напряженной, но обе россиянки проявили большую выдержку и смогли войти в число призеров, российские спортсменки не завоевывали медалей в этой дисциплине с Олимпийских игр 2004 года в Афинах, когда золото выиграла Любовь Галкина. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Стрелковый союз России".

Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте.

Каримовой 27 лет, в паре с Сергеем Каменским она завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных пар на Играх в Токио. На чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.