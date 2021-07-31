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ЧМ-2022 по футболу

Стадион "Динамо" готов принять перенесенный из Волгограда матч сборной России по футболу

В субботу Российский футбольный союз объявил о переносе матча квалификации к чемпионату мира против команды Мальты из Волгограда в Москву
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "ВТБ Арена - центральный стадион Динамо имени Льва Яшина" готов принять перенесенный из Волгограда в Москву матч сборной России по футболу против команды Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор арены Андрей Лунтовский.

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Российский футбольный союз (РФС) 31 июля объявил о решении из-за эпидемиологической ситуации перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву. Обе встречи запланированы на 7 сентября.

"В начале сентября в нашем комплексе начнется новый сезон КХЛ (Континентальной хоккейной лиги - прим. ТАСС) и пройдут несколько туров РПЛ (Тинькофф - Российской премьер-лиги - прим. ТАСС) сезона-2021/22. Таким образом, к 7 сентября техническое оснащение стадиона уже будет протестировано, организационные вопросы отработаны, а комплекс будет работать в полную силу, что позволит безболезненно перестроиться из формата домашних матчей "Динамо" в формат сборных", - сказал Лунтовский.

"Если руководство РФС примет решение вновь организовать игры команды России на поле "ВТБ-Арены", наш стадион полностью готов. У нас уже есть опыт проведения матчей на международном уровне, как в присутствии зрителей, так и при пустых трибунах. Если будет принято решение о допуске зрителей исключительно по QR-коду, мы предоставим все необходимое, чтобы процесс сканирования и проверки в досмотровой зоне проходил максимально быстро и комфортно для наших гостей", - отметил гендиректор "ВТБ-Арены".

Собеседник агентства подчеркнул, что "для улучшения качества обслуживания и обеспечения безопасности посетителей на стадионе применяются методы профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором". "Большинство мер, применяемых в прошлом сезоне, будут использоваться и в этом: разметка холлов и трибун, установка дезинфекторов для рук, проверка температуры посетителей, выдача средств индивидуальной защиты. Стюарды в фойе и на трибунах будут контролировать выполнение всех правил и периодически напоминать зрителям о необходимости использования масок", - добавил он.

Сборная России в сентябре помимо матча с мальтийцами в рамках отбора к чемпионату мира - 2022 сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, Москва, стадион "Лужники") и Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП). В квалификации к мировому первенству россияне выступают в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1).

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