Мамедов: саблистка Никитина сумела переломить ситуацию в финале, включив "вариант ниндзя"

Женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

"Великая перед финалом получила травму, и когда наступил финал, то адреналин закончился, а на смену ему пришли боль и волнение, поэтому мы ее убрали с последнего номера, - пояснил Мамедов. - И в финал она выходила с условием, что если у нее что-то не пойдет, то мы ее заменим. Хотя Соня настоящий боец. Когда я после первого боя спросил ее, она попросилась выйти на второй, потом договорились о возможности замены в третьем поединке".

"Также я предложил Оле Никитиной взять инициативу на себя: "У девочек что-то не получается, ты возьми, включай "вариант ниндзя", когда ты побеждаешь не за счет техники и тактики, а за счет эмоционального подъема и настроя, ты умудряешься и в атаке что-то сделать, и в обороне отработать. И Оля справилась, хотя в первой встрече с японками испытала большие трудности. Именно она переломила ситуацию в сложный момент, в ней заложен потенциал сильной спортсменки, в финале звездочка стала звездой", - добавил специалист.

Кроме того, Мамедов отметил взаимозаменяемость российских спортсменок в команде. "Этим золотом мы выиграли общекомандный зачет. Но важно, конечно, выиграть не только зачет, но такой финал, который был сегодня. Но француженки, конечно, были очень настроены, они спустя два года хотели взять реванш, их команда очень сильная и ровная. В нашей команде очень важна взаимозаменяемость. У Сони Великой травма, волнение с болью, и тут же Соня Позднякова с Олей Никитиной взяли груз ответственности на себя. И Соне Великой тут же стало легче", - сказал он журналистам.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.