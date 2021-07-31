Мамедов: без Великой команда саблисток в олимпийском финале могла "скиснуть"

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российская женская команда по фехтованию на саблях в финале Олимпийских игр в Токио могла не справиться с задачей завоевать золото без Софьи Великой. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

В субботу в финале командного первенства россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. После завоевания медалей стало известно, что Великая могла пропустить финал по причине травмы.

"Великая дернула ногу в полуфинале. Адреналин ушел, пришла боль - поняла, что не может полноценно драться, - сказал Мамедов. - После первого боя спросил: "Тебя менять?", а она ответила: "Можно второй бой попробую?". Вроде бы получилось нормально. А потом сказал ей: "Ты им как мама, без тебя они скиснут, но если не получится - падай, хватайся за голеностоп, и мы тебя заменим по травме".

"Сейчас ходит нормально, но самое главное - она двукратная олимпийская чемпионка", - подчеркнул он.

Великой 36 лет, Олимпийские игры в Токио для нее стали четвертыми в карьере. Она является двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве и трехкратным серебряным призером в личном турнире.