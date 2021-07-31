Тренер стрелка Каримовой признался, что легче перенес ее вторую бронзу на Олимпиаде

ТАСС, 31 июля. Владимир Лукин, тренер россиянки Юлии Каримовой, которая завоевала в субботу бронзовую медаль Олимпиады в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, легче в эмоциональном плане перенес выступление спортсменки в субботу, чем во время завоевания первой бронзовой награды на Играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

"Сегодня я был дома, болели вместе с женой Валентиной. Она у меня в стрельбе хорошо разбирается. У нее были свои эмоции, вплоть до слез. [Когда узнала о медали], плакала от счастья", - сказал собеседник агентства.

Он признался, что в субботу легче в эмоциональном плане перенес высокий результат своей воспитанницы, чем 27 июля, когда она завоевала бронзу в паре с Сергеем Каменским в стрельбе из винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. "Тогда я переживал до слез. Сегодня тоже волнуюсь, даже голос вот сейчас дрожит, но все равно уже полегче эмоционально получилось", - поделился Лукин.

Тренер добавил, что ранее не созванивался с Юлией, чтобы не отвлекать ее. "Я стараюсь накануне не "накачивать" спортсмена, потому что ничего нового не смогу сказать. Если бы она была рядом, если бы я видел, как она тренировалась, тогда есть о чем говорить. А когда не видишь, можно говорить только о душевном и физическом состоянии: как здоровье, как настроение", - пояснил он.

Тренер уточнил, что ему пока не удалось лично поздравить свою ученицу. "Я пытался ее набрать, но она пока не ответила. И, наверное, сегодня уже не буду звонить, потому что у них уже там близится полночь. Когда дозвонюсь, передам ей, что она молодец, и скажу спасибо, что справилась", - отметил Лукин.

Каримовой 27 лет, на чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.