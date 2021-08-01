{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Хачанов в шаге от главного достижения в карьере. Теннисист поборется за олимпийское золото

В воскресенье в финалах на отдельных снарядах выступят уже ставшие олимпийскими чемпионами в командном многоборье российские гимнасты
Карен Хачанов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийские соревнования пловцов, фехтовальщиков и теннисистов завершатся в воскресенье. Российские спортсмены примут участие в двух теннисных финалах, причем в одном из них золотые медали будут разыграны между соотечественниками. Всего в воскресенье станут известны обладатели 25 золотых наград.

На эту тему
Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира
Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира

На центральном корте теннисного парка Ариаке Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. В предыдущий раз российский финал в теннисе на Олимпиаде состоялся 13 лет назад - в 2008 году друг другу противостояли Елена Дементьева и Динара Сафина. Победу одержала Дементьева, а бронзу на том турнире завоевала Вера Звонарева.

Российские теннисисты впервые попали в олимпийский финал в смешанном разряде. В мужском одиночном разряде россиянин сыграет в решающем матче во второй раз, в 2000 году олимпийским чемпионом стал Евгений Кафельников. Шанс завоевать золотую медаль Игр в Токио есть у Карена Хачанова. Перед началом турнира многие болельщики ожидали выхода в финал от других российских теннисистов, например первой ракетки страны Даниила Медведева.

Однако тот проиграл еще в 1/4 финала, а его обидчика - испанца Пабло Карреньо-Бусту - одолел Хачанов. Ожидалось, что в финале он встретится с Новаком Джоковичем, однако тот упустил возможность выиграть "Золотой шлем", обладателем которого становится теннисист, победивший на всех четырех турнирах Большого шлема, а также Олимпийских играх за один год. В полуфинале турнира в Токио серб уступил Александру Звереву из Германии, а в субботу проиграл и в матче за бронзовые медали Карреньо-Бусте.

Снаряды пока не увидят Байлз

В воскресенье пятью финалами завершится плавательный турнир. Россияне выступят в трех из них: 19-летний Кирилл Мартынычев проплывет 1 500 метров, а сборные России выступят в женской и мужской комбинированных эстафетах 4х100 метров. В медальном зачете по этому виду спорта основная борьба развернется между командами США и Австралии - американцы с восемью золотыми медалями пока опережают соперников на одну награду высшей пробы. В еще одной водной дисциплине - прыжках в воду - Мария Полякова поборется за золото в прыжках с трехметрового трамплина.

На эту тему
Титов назвал шикарным результат российских гимнасток в личном многоборье на Олимпиаде
Титов назвал шикарным результат российских гимнасток в личном многоборье на Олимпиаде

В фехтовании сборная России досрочно выиграла медальный зачет после победы саблисток в субботу. В последний день турнира пройдет командный турнир рапиристов - россияне в 1/4 финала встретятся с командой Гонконга.

Возобновится турнир по спортивной гимнастике - медали будут разыгрываться на отдельных снарядах. У женщин это будут упражнения на опорном прыжке и брусьях, на которых не сможет выступить четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Симона Байлз. Титулованная спортсменка уже не смогла завершить выступление в командном многоборье и пропустила личное многоборье из-за психологических проблем.

В опорном прыжке выступят Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, на брусьях - Мельникова и Анастасия Ильянкова. У мужчин в вольных упражнениях за медали поборется Никита Нагорный, а на коне - Давид Белявский.

На легкоатлетическом стадионе в утренней сессии прыгунья в длину Дарья Клишина постарается квалифицироваться в финал. В финале прыжков в высоту выступят пробившиеся туда серебряный и бронзовый призеры чемпионата мира Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Медали начнут находить боксеров

В ВМХ-фристайле за медали поспорят бронзовый призер чемпионата Европы - 2019 Елизавета Посадских и Ирек Ризаев. В боксе будут разыграны первые награды - в ряде весовых категорий определятся финалисты, а проигравшие в полуфиналах получат бронзовые награды. В категории до 81 кг Имам Хатаев сразится с британцем Бенджамином Уиттакером, Андрей Замковой (до 69 кг) - с кубинцем Рониэлем Иглесиасом.

На эту тему
Магомедалиева вышла в полуфинал олимпийского турнира по боксу и гарантировала себе медаль
Магомедалиева вышла в полуфинал олимпийского турнира по боксу и гарантировала себе медаль

Начнутся и соревнования по борьбе. В греко-римской борьбе состоятся поединки в 1/8, 1/4 и 1/2 финала в категориях до 60 кг и 130 кг. Из россиян участие в них примут Сергей Емелин и Сергей Семенов соответственно. В женском турнире (до 76 кг) начнет выступление олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева.

В игровых видах свой заключительный поединок на групповом этапе проведет мужская сборная России по волейболу, уже обеспечившая себе выход в плей-офф. Подопечные Туомаса Саммельвуо встретятся с турками. Российские ватерполистки, также уже вышедшие в плей-офф, проведут заключительный матч в своей группе - с японками.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21131246
2Япония175830
3США16171346
4Россия11151137
5Австралия1031427
6Великобритания891128
7Южная Корея54716
8Франция49619
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Швейцария33410
14Чехия3317
15Хорватия3126
16Италия281424
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1348
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Австрия1135
28Сербия1124
29Ямайка1113
30Тунис1102
30Норвегия1102
30Словакия1102
30Швеция1102
30Польша1101
35Турция1023
36Эстония1012
36Узбекистан1012
36Ирландия1012
36Фиджи1012
40Иран1001
40Таиланд1001
40Эквадор1001
40Филиппины1001
40Бермудские острова1001
40Латвия1001
40Греция1001
40Эфиопия1001
40Белоруссия1001
40Катар1000
50Колумбия0213
51Доминиканская республика0201
51Венесуэла0202
53Монголия0123
53Индонезия0123
55Бельгия0112
55Дания0112
55Куба0112
55Уганда0112
55Сан-Марино0112
60Болгария0101
60Индия0101
60Туркмения0101
60Иордания0101
60Северная Македония0101
65Украина0055
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыМедведев, Даниил СергеевичНагорный, Никита ВладимировичМельникова, Ангелина РомановнаБелявский, Давид Сагитович
Массовый спорт
Соревнования по триатлону Ironman 70.3 впервые пройдут в Петербурге
Ожидается, что в мероприятии примут участие 2,4 тыс. человек
Читать полностью