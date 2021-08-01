Хачанов в шаге от главного достижения в карьере. Теннисист поборется за олимпийское золото

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийские соревнования пловцов, фехтовальщиков и теннисистов завершатся в воскресенье. Российские спортсмены примут участие в двух теннисных финалах, причем в одном из них золотые медали будут разыграны между соотечественниками. Всего в воскресенье станут известны обладатели 25 золотых наград.

На центральном корте теннисного парка Ариаке Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. В предыдущий раз российский финал в теннисе на Олимпиаде состоялся 13 лет назад - в 2008 году друг другу противостояли Елена Дементьева и Динара Сафина. Победу одержала Дементьева, а бронзу на том турнире завоевала Вера Звонарева.

Российские теннисисты впервые попали в олимпийский финал в смешанном разряде. В мужском одиночном разряде россиянин сыграет в решающем матче во второй раз, в 2000 году олимпийским чемпионом стал Евгений Кафельников. Шанс завоевать золотую медаль Игр в Токио есть у Карена Хачанова. Перед началом турнира многие болельщики ожидали выхода в финал от других российских теннисистов, например первой ракетки страны Даниила Медведева.

Однако тот проиграл еще в 1/4 финала, а его обидчика - испанца Пабло Карреньо-Бусту - одолел Хачанов. Ожидалось, что в финале он встретится с Новаком Джоковичем, однако тот упустил возможность выиграть "Золотой шлем", обладателем которого становится теннисист, победивший на всех четырех турнирах Большого шлема, а также Олимпийских играх за один год. В полуфинале турнира в Токио серб уступил Александру Звереву из Германии, а в субботу проиграл и в матче за бронзовые медали Карреньо-Бусте.

Снаряды пока не увидят Байлз

В воскресенье пятью финалами завершится плавательный турнир. Россияне выступят в трех из них: 19-летний Кирилл Мартынычев проплывет 1 500 метров, а сборные России выступят в женской и мужской комбинированных эстафетах 4х100 метров. В медальном зачете по этому виду спорта основная борьба развернется между командами США и Австралии - американцы с восемью золотыми медалями пока опережают соперников на одну награду высшей пробы. В еще одной водной дисциплине - прыжках в воду - Мария Полякова поборется за золото в прыжках с трехметрового трамплина.