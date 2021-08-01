Хачанов в шаге от главного достижения в карьере. Теннисист поборется за олимпийское золото

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийские соревнования пловцов, фехтовальщиков и теннисистов завершатся в воскресенье. Российские спортсмены примут участие в двух теннисных финалах, причем в одном из них золотые медали будут разыграны между соотечественниками. Всего в воскресенье станут известны обладатели 25 золотых наград.
На центральном корте теннисного парка Ариаке Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. В предыдущий раз российский финал в теннисе на Олимпиаде состоялся 13 лет назад - в 2008 году друг другу противостояли Елена Дементьева и Динара Сафина. Победу одержала Дементьева, а бронзу на том турнире завоевала Вера Звонарева.
Российские теннисисты впервые попали в олимпийский финал в смешанном разряде. В мужском одиночном разряде россиянин сыграет в решающем матче во второй раз, в 2000 году олимпийским чемпионом стал Евгений Кафельников. Шанс завоевать золотую медаль Игр в Токио есть у Карена Хачанова. Перед началом турнира многие болельщики ожидали выхода в финал от других российских теннисистов, например первой ракетки страны Даниила Медведева.
Однако тот проиграл еще в 1/4 финала, а его обидчика - испанца Пабло Карреньо-Бусту - одолел Хачанов. Ожидалось, что в финале он встретится с Новаком Джоковичем, однако тот упустил возможность выиграть "Золотой шлем", обладателем которого становится теннисист, победивший на всех четырех турнирах Большого шлема, а также Олимпийских играх за один год. В полуфинале турнира в Токио серб уступил Александру Звереву из Германии, а в субботу проиграл и в матче за бронзовые медали Карреньо-Бусте.
Снаряды пока не увидят Байлз
В воскресенье пятью финалами завершится плавательный турнир. Россияне выступят в трех из них: 19-летний Кирилл Мартынычев проплывет 1 500 метров, а сборные России выступят в женской и мужской комбинированных эстафетах 4х100 метров. В медальном зачете по этому виду спорта основная борьба развернется между командами США и Австралии - американцы с восемью золотыми медалями пока опережают соперников на одну награду высшей пробы. В еще одной водной дисциплине - прыжках в воду - Мария Полякова поборется за золото в прыжках с трехметрового трамплина.
В фехтовании сборная России досрочно выиграла медальный зачет после победы саблисток в субботу. В последний день турнира пройдет командный турнир рапиристов - россияне в 1/4 финала встретятся с командой Гонконга.
Возобновится турнир по спортивной гимнастике - медали будут разыгрываться на отдельных снарядах. У женщин это будут упражнения на опорном прыжке и брусьях, на которых не сможет выступить четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Симона Байлз. Титулованная спортсменка уже не смогла завершить выступление в командном многоборье и пропустила личное многоборье из-за психологических проблем.
В опорном прыжке выступят Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, на брусьях - Мельникова и Анастасия Ильянкова. У мужчин в вольных упражнениях за медали поборется Никита Нагорный, а на коне - Давид Белявский.
На легкоатлетическом стадионе в утренней сессии прыгунья в длину Дарья Клишина постарается квалифицироваться в финал. В финале прыжков в высоту выступят пробившиеся туда серебряный и бронзовый призеры чемпионата мира Михаил Акименко и Илья Иванюк.
Медали начнут находить боксеров
В ВМХ-фристайле за медали поспорят бронзовый призер чемпионата Европы - 2019 Елизавета Посадских и Ирек Ризаев. В боксе будут разыграны первые награды - в ряде весовых категорий определятся финалисты, а проигравшие в полуфиналах получат бронзовые награды. В категории до 81 кг Имам Хатаев сразится с британцем Бенджамином Уиттакером, Андрей Замковой (до 69 кг) - с кубинцем Рониэлем Иглесиасом.
Начнутся и соревнования по борьбе. В греко-римской борьбе состоятся поединки в 1/8, 1/4 и 1/2 финала в категориях до 60 кг и 130 кг. Из россиян участие в них примут Сергей Емелин и Сергей Семенов соответственно. В женском турнире (до 76 кг) начнет выступление олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева.
В игровых видах свой заключительный поединок на групповом этапе проведет мужская сборная России по волейболу, уже обеспечившая себе выход в плей-офф. Подопечные Туомаса Саммельвуо встретятся с турками. Российские ватерполистки, также уже вышедшие в плей-офф, проведут заключительный матч в своей группе - с японками.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|13
|12
|46
|2
|Япония
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|13
|46
|4
|Россия
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралия
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобритания
|8
|9
|11
|28
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|9
|6
|19
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Швейцария
|3
|3
|4
|10
|14
|Чехия
|3
|3
|1
|7
|15
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|16
|Италия
|2
|8
|14
|24
|17
|Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|28
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|29
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|30
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|30
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|30
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|30
|Швеция
|1
|1
|0
|2
|30
|Польша
|1
|1
|0
|1
|35
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|36
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|36
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|36
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|40
|Иран
|1
|0
|0
|1
|40
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|40
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|40
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|40
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Греция
|1
|0
|0
|1
|40
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|40
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|40
|Катар
|1
|0
|0
|0
|50
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|51
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|2
|0
|2
|53
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|53
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|55
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|55
|Дания
|0
|1
|1
|2
|55
|Куба
|0
|1
|1
|2
|55
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|55
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|60
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|60
|Индия
|0
|1
|0
|1
|60
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|60
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|60
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|65
|Украина
|0
|0
|5
|5
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1