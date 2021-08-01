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XXXII летние Олимпийские игры

Михайлов: российские фехтовальщики показали прекрасный результат на Олимпиаде

Президент Федерации фехтования России заявил, что ждет продолжения успехов от россиян в других видах спорта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики прекрасно выступили на Олимпиаде в Токио и принесли достаточно наград в копилку команды. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

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В воскресенье российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпиады. Россияне заняли первое место в медальном зачете в фехтовании, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду.

"Доволен нашими результатами на Олимпийских играх в Токио, прекрасно выступили. Серебро - это почти золото, где-то немного не хватило. Поздравляю нашу команду с этим успехом, в копилку сборной ОКР мы внесли достаточное количество наград. Ждем поддержки от других команд, надеюсь, они поддержат наши результаты", - сказал Михайлов.

"В чем секрет успеха? Работать надо, терпение и труд все перетрут. Ребята готовились, хотя у большинства не было соревновательной практики", - добавил глава федерации.

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