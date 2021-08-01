Матыцин: российские рапиристы получили неоценимый опыт на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские рапиристы выступали в обновленном составе на Олимпиаде и получили неоценимый опыт, который они смогут использовать в будущем. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В финале мужская сборная России в составе Кирилла и Антона Бородачевых, Владислава Мельникова и Тимура Сафина в командном турнире по фехтованию на рапирах уступила команде Франции со счетом 28:45 и завоевала серебряные медали.

"Поздравляю российских рапиристов с серебром Олимпиады в Токио. На Играх-2020 мужская команда по фехтованию на рапирах выступала в обновленном составе. Кириллу и Антону Бородачевым 21 год, Владиславу Мыльникову - 20 лет, - сказал Матыцин. - Вместе с Тимуром Сафиным, чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, российская команда выбила из борьбы за медали сильных соперников и проиграла только французам в финале турнира, наши молодые спортсмены получили неоценимый опыт, уверен в том, что впереди их ждет еще не одна Олимпиада. Благодарен российским спортсменам и тренерам, а также Федерации фехтования России за такое достойное выступление на Олимпиаде".

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-23-16), третьими - японцы (17-5-9). Олимпиада завершится 8 августа.