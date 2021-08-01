Феттель лишился второго места на Гран-при Венгрии из-за нарушения правил

ТАСС, 1 августа. Немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель, занявший второе место в гонке Гран-при Венгрии "Формулы-1", дисквалифицирован из-за недостаточного количества топлива на финише. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

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В соответствии с техническим регламентом в баках болида в любое время уик-энда должен быть как минимум 1 литр топлива. После воскресной гонки в машине Феттеля было только 0,3 литра топлива.

Победителем гонки стал француз Эстебан Окон из команды "Альпин". Занявший третье место британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" переместился после дисквалификации Феттеля на вторую позицию. На третье место поднялся испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари".

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин на пит-лейне столкнулся с финским гонщиком "Альфа Ромео" Кими Райкконеном и сошел с дистанции.

Следующий этап чемпионата пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.