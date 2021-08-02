{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

"Открытие Банк Арена" готова принять перенесенный из Волгограда матч сборной России

Игра между российской и мальтийской сборными должна в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года должна пройти 7 сентября
Открытие банк Арена Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Открытие банк Арена
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" "Открытие Банк Арена" готов принять перенесенный из Волгограда в Москву матч сборной России по футболу против команды Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин.

На эту тему
Стадион "Динамо" готов принять перенесенный из Волгограда матч сборной России по футболу
Стадион "Динамо" готов принять перенесенный из Волгограда матч сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) 31 июля объявил о решении из-за эпидемиологической ситуации перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву. Обе встречи запланированы на 7 сентября.

"Открытие Банк Арена" готова принять у себя матч сборной", - сказал Кулемин.

Ранее генеральный директор "ВТБ-Арены" Андрей Лунтовский в разговоре с ТАСС выразил заинтересованность в проведении намеченной на 7 сентября игры национальной команды. Кроме того, "Арена-Химки" также готова провести игру сборной, сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Домашний стадион "Спартака" был открыт в 2014 году, его вместимость составляет 45 360 зрителей. Сборная России на этой арене провела шесть матчей, обыграв команды Швеции (1:0), Черногории (2:0) и Литвы (3:0), сыграв вничью с командой Молдавии (1:1), а также уступив командам Австрии (0:1) и Португалии (0:1). Национальная команда не выступала на этом стадионе с июня 2017 года, когда россияне с минимальным счетом уступили португальцам на Кубке конфедераций - 2017.

Сборная России в сентябре, помимо матча с мальтийцами, в рамках отбора к чемпионату мира - 2022 сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва, стадион "Лужники") и Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП). В квалификации к мировому первенству россияне выступают в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
XXXII летние Олимпийские игры
Соперник россиянина Евлоева по финалу Игр армянский борец Алексанян получил травму
Финальная схватка должна пройти 3 августа
Соперник россиянина Евлоева по финалу Игр армянский борец Алексанян получил травму
Читать полностью