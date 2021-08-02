"Открытие Банк Арена" готова принять перенесенный из Волгограда матч сборной России

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" "Открытие Банк Арена" готов принять перенесенный из Волгограда в Москву матч сборной России по футболу против команды Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин.

Российский футбольный союз (РФС) 31 июля объявил о решении из-за эпидемиологической ситуации перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву. Обе встречи запланированы на 7 сентября.

"Открытие Банк Арена" готова принять у себя матч сборной", - сказал Кулемин.

Ранее генеральный директор "ВТБ-Арены" Андрей Лунтовский в разговоре с ТАСС выразил заинтересованность в проведении намеченной на 7 сентября игры национальной команды. Кроме того, "Арена-Химки" также готова провести игру сборной, сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Домашний стадион "Спартака" был открыт в 2014 году, его вместимость составляет 45 360 зрителей. Сборная России на этой арене провела шесть матчей, обыграв команды Швеции (1:0), Черногории (2:0) и Литвы (3:0), сыграв вничью с командой Молдавии (1:1), а также уступив командам Австрии (0:1) и Португалии (0:1). Национальная команда не выступала на этом стадионе с июня 2017 года, когда россияне с минимальным счетом уступили португальцам на Кубке конфедераций - 2017.

Сборная России в сентябре, помимо матча с мальтийцами, в рамках отбора к чемпионату мира - 2022 сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва, стадион "Лужники") и Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП). В квалификации к мировому первенству россияне выступают в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1).