Гимнаст Аблязин заявил, что не понимает причин лишения его золота Игр в опорном прыжке

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин не понимает, почему судьи поставили его на второе место в финале опорного прыжка при равных оценках с соперником из Южной Кореи. Об этом гимнаст сообщил журналистам.
Аблязин набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733).
"Почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей. У них свое видение на все это, поэтому серебро. Но я не понял, по какой оценке его вывели на первое место", - заметил Аблязин.
"Тренеры должны знать правила, а моя задача - прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, но это ничего не изменит, поэтому призываю всех успокоиться, а я не буду произносить вслух то, что думаю", - сказал гимнаст.