Гимнаст Аблязин заявил, что не понимает причин лишения его золота Игр в опорном прыжке

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин не понимает, почему судьи поставили его на второе место в финале опорного прыжка при равных оценках с соперником из Южной Кореи. Об этом гимнаст сообщил журналистам.

Аблязин набрал 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Джи Хван, который показал такой же результат. Третьим стал Артур Давтян из Армении (14,733).