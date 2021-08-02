Российский борец греко-римского стиля Семенов выиграл бронзу Олимпиады в весе до 130 кг

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.

В схватке за третье место он победил Ясмани Фернандеса из Чили по последнему результативному действию. Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

На Олимпиаде в Токио действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. В четвертьфинале Семенов потерпел поражение от представителя Грузии Якоба Каджая (1:3), который впоследствии вышел в заключительный этап. В утешительной схватке россиянин победил финна Матти Куосманена (11:0) и завоевал право сразиться за бронзовую награду.

Семенову 25 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Также Семенов является серебряным призером Европейских игр, бронзовым призером чемпионата Европы и победителем Кубка мира.

Ранее в понедельник Сергей Емелин завоевал первую медаль для российских борцов на Олимпийских играх в Токио. Он стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, победив в схватке за третье место Виктора Чобану из Молдавии (12:1). Олимпиада завершится 8 августа.