{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российский борец греко-римского стиля Семенов выиграл бронзу Олимпиады в весе до 130 кг

В схватке за третье место он победил Ясмани Фернандеса из Чили
Сергей Семенов и Ясмани Фернандес AP Photo/Aaron Favila
Описание
Сергей Семенов и Ясмани Фернандес
© AP Photo/Aaron Favila

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.

В схватке за третье место он победил Ясмани Фернандеса из Чили по последнему результативному действию. Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-15), вторыми идут американцы (21-24-16), третьими - японцы (17-6-10).

На Олимпиаде в Токио действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. В четвертьфинале Семенов потерпел поражение от представителя Грузии Якоба Каджая (1:3), который впоследствии вышел в заключительный этап. В утешительной схватке россиянин победил финна Матти Куосманена (11:0) и завоевал право сразиться за бронзовую награду.

Семенову 25 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году россиянин стал чемпионом мира. Также Семенов является серебряным призером Европейских игр, бронзовым призером чемпионата Европы и победителем Кубка мира.

Ранее в понедельник Сергей Емелин завоевал первую медаль для российских борцов на Олимпийских играх в Токио. Он стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, победив в схватке за третье место Виктора Чобану из Молдавии (12:1). Олимпиада завершится 8 августа. 

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай28161559
2США21241661
3Япония1761033
4Австралия1441432
5Россия12211750
6Великобритания11101233
7Франция610723
8Южная Корея64919
9Италия491528
10Нидерланды47617
11Германия451120
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Куба2327
20Венгрия2226
21Словения2114
22Эквадор2103
23Греция2013
24Косово2002
24Катар2002
26Грузия1416
27Испания1337
28Румыния1304
28Швеция1304
28Венесуэла1304
31ЮАР1203
31Гонконг1203
31Словакия1203
34Австрия1135
34Сербия1135
36Индонезия1135
36Ямайка1124
36Дания1124
39Норвегия1113
39Бельгия1113
41Тунис1102
41Польша1102
43Турция1034
43Ирландия1023
43Израиль1023
46Эстония1012
46Узбекистан1012
46Фиджи1012
46Белоруссия1012
50Иран1001
50Таиланд1001
50Филиппины1001
50Бермудские острова1001
50Латвия1001
50Пуэрто-Рико1001
50Эфиопия1001
57Колумбия0213
57Доминиканская республика0213
59Украина0156
60Монголия0123
61Уганда0112
61Сан-Марино0112
61Португалия0112
61Индия0112
65Болгария0101
65Туркмения0101
65Иордания0101
65Северная Македония0101
69Казахстан0033
69Мексика0033
71Египет0022
71Азербайджан0022
73Аргентина0011
73Кувейт0011
73Кот-д'Ивуар0011
73Финляндия0011
73Малайзия0011
73Армения0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Родионенко: российские гимнасты вынуждены быть на голову сильнее для выигрыша медалей
Тренер сборной России отметила, что осталась недовольна тем, как отсудили Ангелину Мельникову
Читать полностью