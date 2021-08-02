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Кубок мира по шахматам

Филатов: Кубок мира будет хорошо смотреться в коллекции шахматистки Костенюк

Костенюк сыграла вничью с Александрой Горячкиной во второй финальной партии и выиграла Кубок мира
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок мира по шахматам будет хорошо смотреться в коллекции россиянки Александры Костенюк. Такое мнение высказал ТАСС по телефону президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной во второй финальной партии и выиграла Кубок мира. Турнир проходил в Сочи.

"Александра великая чемпионка. Показала свой настоящий характер и одержала победу, - сказал Филатов. - В ее коллекции кубок мира хорошо смотрится. Но я бы сказал, что обе наши Александры молодцы и у них большое будущее".

Первая партия днем ранее завершилась победой Костенюк.

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