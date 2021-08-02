Балахнин: Карпин принял правильное решение, покинув "Ростов"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Валерий Карпин принял верное решение покинуть пост главного тренера "Ростова", потому что совмещать работу в сборной России по футболу и клубе нельзя, нужно выбирать что-то одно. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Сергей Балахнин, который был в штабе совмещавшего работу в сборной и ЦСКА Леонида Слуцкого.

В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, контракт был подписан до конца текущего года. Сообщалось, что специалист будет совмещать работу в "Ростове" и сборной.

"Это решение само по себе напрашивалось после того, как стало известно, что Карпин будет совмещать работу в сборной России и "Ростове", - сказал Балахнин. - Конечно, неправильно было изначально совмещать работу, время показало, что все равно к этому пришли. Конечно, нехороший момент есть оставлять команду в такой ситуации, лучше было бы сразу сказать, что покинет ее. С другой стороны, это честно, чтобы не обманывать себя, правильный выбор".

На вопрос, было бы красивее, если бы Карпин понимал, что не может справиться, и остался, Балахнин ответил: "Нет, но я считаю, что он поступил правильно, потому что нужно выбирать что-то одно. Естественно, он выбрал сборную, это понятно. Безусловно, это пойдет на пользу Карпину и сборной, все свои силы он будет отдавать только этой команде, но это не гарантирует результата".

"Ростов" в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения от "Динамо" (0:2) и "Зенита" (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.