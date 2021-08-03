Тренер сборной России по волейболу прокомментировал выход команды в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинале россияне обыграли команду Канады со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). За выход в финал российская команда поборется с победителем четвертьфинальной встречи между командами Бразилии и Японии, которая состоится позднее во вторник и начнется в 07:00 мск.

"Хочу поблагодарить команду, поскольку мы очень поздно, после последнего тура (в ночь на 2 августа по местному времени - прим. ТАСС), в 02:30 - 02:40 ночи узнали, что играем утром. Мы это очень хорошо понимали, игроки молодцы, что так подготовились, - сказал он. - Счет 3-0 - это очень здорово, что-то негативное мне трудно найти. Ничего кардинально менять не нужно. Конечно, идеально ничего не бывает, и трудности - это часть дела".