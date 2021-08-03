Россиянка Овчарова не смогла выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по борьбе

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянка Любовь Овчарова уступила японке Юкако Каваи со счетом 0:10 в 1/8 финала олимпийского турнира по борьбе в весовой категории до 62 кг.

На олимпийском турнире по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали.

Овчаровой 25 лет, она является чемпионкой Европы (2017), серебряным призером чемпионата мира (2019), а также обладательницей бронзовой медали европейского первенства (2020).

С дебюта женских соревнований по борьбе на Олимпийских играх 2004 года российские спортсменки завоевали семь медалей. Наталья Воробьева является единственной спортсменкой в истории России, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе. Серебряными призерами становились Гюзель Манюрова (2004), Алена Карташова (2008), Наталья Воробьева (2016) и Валерия Коблова (2016). Бронзовые награды завоевывали Любовь Волосова (2012) и Екатерина Букина (2016).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.