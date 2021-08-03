МОК не стал комментировать решение суда не допустить Тимановскую к участию в Играх

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не будет комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии об ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

1 августа НОК Белоруссии объявил, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что она выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение. Спортсменка отправила апелляцию в CAS, однако суд не принял ее доводы.

"Не видел пресс-релиза [CAS], так что пока не могу сказать, сможем ли мы ответить на этот вопрос, - сказал Адамс. - Я не видел деталей, так что не могу сказать, честное это решение или нет".

"Думаю, полное решение должно поступить сегодня, надеюсь, я смогу ответить на этот вопрос завтра", - добавил он.