"Лужники" готовы принять матч сборной России по футболу в случае его переноса на арену

Российский футбольный союз (РФС) 31 июля объявил о решении из-за эпидемиологической ситуации перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву. Обе встречи запланированы на 7 сентября.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Арена "Лужники" готова принять перенесенный из Волгограда в Москву матч сборной России по футболу против команды Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в том случае, если его проведение утвердят на арене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Лужников".

"В случае, если матч будет перенесен в "Лужники", наше поле готово. Оно всегда поддерживается в идеальном состоянии.", - говорится в сообщении.

Ранее о готовности принять матч сборной заявляли в "ВТБ-Арене", "Арене-Химки" и "Открытие Банк Арене".

Арена "Лужники" была открыта в 1956 году, позже ее реконструировали три раза: в 1996-1997, 2001-2004, 2013-2017 годах. Стадион принимал, в частности, финал Лиги чемпионов в 2008 году между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (1:1, 6:5 после пенальти) и финал чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии (4:2).

Сборная России в сентябре, помимо матча с мальтийцами, в рамках отбора к чемпионату мира - 2022 сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва, стадион "Лужники") и Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП). В квалификации к мировому первенству россияне выступают в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1).