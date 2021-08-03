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XXXII летние Олимпийские игры

Российский боксер Батыргазиев заявил, что соперник провоцировал его в полуфинале Олимпиады

Спортсмен отметил, что его задачей было не терять концентрацию

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Кубинский боксер Ласаро Альварес провоцировал россиянина Альберта Батыргазиева в полуфинальном поединке олимпийского турнира. Об этом Батыргазиев сообщил журналистам.

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Батыргазиев победил Альвареса и вышел в финал турнира в весовой категории до 57 кг.

"Бой был тяжелым, тренерской задачей было не терять концентрацию, - сказал Батыргазиев. - Старался в этом бою меньше опускать руки, чтобы меньше пропускать. Мы ожидали, что соперник будет меня провоцировать, мне это напоминали - не поддаваться эмоциям и строго действовать по плану".

В финале Батыргазиев проведет бой против американца Дьюка Рэгана.

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