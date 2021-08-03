Получившая травму легкоатлетка Клишина считает, что могла бороться за медали Олимпиады

В воскресенье Клишина получила травму ноги во время выступления в квалификации Олимпийских игр. В двух первых попытках спортсменка сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Послезавтра я улечу в Атланту, - сказала Клишина. - Пока я делаю максимум из того, что можно сделать для ноги. Первые две недели будет полный покой, после чего можно заниматься реабилитацией. Если бы я знала, что готова показать здесь средний результат, мне было бы не так обидно, как сейчас".

"Я знала, что могла здесь бороться за медали на равных. Сегодня я была на финале и смотрела все прыжки, и мне было очень обидно, что результаты не такие высокие, как я ожидала. И очень жаль, что не удалось вмешаться в эту борьбу", - добавила Клишина.

Победу одержала представительница Германии Малайка Михамбо, которая показала лучший результат (7,00 метра) в последней попытке. Второе место заняла американка Бриттни Риз (6,97), третьей стала нигерийка Эсе Бруме (6,97).

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.