{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Получившая травму легкоатлетка Клишина считает, что могла бороться за медали Олимпиады

Спортсменка получила травму ноги во время выступления в квалификации Олимпийских игр
Дарья Клишина AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Дарья Клишина
© AP Photo/Matthias Schrader

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Получившая травму ноги российская прыгунья в длину Дарья Клишина могла бороться за медали Олимпиады в Токио. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

На эту тему
У легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра
У легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра

В воскресенье Клишина получила травму ноги во время выступления в квалификации Олимпийских игр. В двух первых попытках спортсменка сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Послезавтра я улечу в Атланту, - сказала Клишина. - Пока я делаю максимум из того, что можно сделать для ноги. Первые две недели будет полный покой, после чего можно заниматься реабилитацией. Если бы я знала, что готова показать здесь средний результат, мне было бы не так обидно, как сейчас".

"Я знала, что могла здесь бороться за медали на равных. Сегодня я была на финале и смотрела все прыжки, и мне было очень обидно, что результаты не такие высокие, как я ожидала. И очень жаль, что не удалось вмешаться в эту борьбу", - добавила Клишина.

Победу одержала представительница Германии Малайка Михамбо, которая показала лучший результат (7,00 метра) в последней попытке. Второе место заняла американка Бриттни Риз (6,97), третьей стала нигерийка Эсе Бруме (6,97).

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная России по греко-римской борьбе показала худший результат на Олимпиадах с 1996 года
Российские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали
Сборная России по греко-римской борьбе показала худший результат на Олимпиадах с 1996 года
Читать полностью