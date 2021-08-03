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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин поздравил борца греко-римского стиля Евлоева с золотом Олимпиады

Россиянин победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российского борца греко-римского стиля Мусу Евлоева с завоеванием золотой медали Олимпийских игр в Токио. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

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Во вторник Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

"Поздравляю Мусу, Федерацию спортивной борьбы России и всех россиян с 13-й золотой медалью, надеюсь, она будет не последней. Наш спортсмен был фаворитом этой Олимпиады. Муса - лидер в своей весовой категории на протяжении последних лет, он выигрывал чемпионат мира в 2018 и 2019 годах и в Токио смог подтвердить статус сильнейшего и исполнить свою мечту", - сказал Матыцин.

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр, опередив британцев (13-17-13).

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

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