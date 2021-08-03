Матыцин надеется, что легкоатлет Шубенков сможет выступить на Олимпиаде в Париже

Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами усугубил хроническую травму ахилла.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин сопереживает легкоатлету Сергею Шубенкову, который из-за травмы был вынужден сняться с Олимпиады в Токио, и надеется на то, что бегун найдет в себе силы выступить на Играх 2024 года. Об этом он рассказал журналистам.

"Очень сожалею и сопереживаю Шубенкову, он прошел тяжелый путь - обвинения в допинге, мы отстояли справедливость, но потом случилась травма, - сказал Матыцин. - Мы надеялись, что она не даст о себе знать. Неделю назад я встречался с ним в Новогорске".

"Жизнь есть жизнь, я очень переживаю за него. Надеюсь и верю, что он найдет в себе силы на следующий олимпийский цикл, он будет сокращенным - три года. Надеюсь, найдет силы подготовиться и выступить [на Олимпийских играх 2024 года]", - добавил министр.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе.