В федерации считают, что гимнаст Нагорный показал запредельный уровень, выиграв бронзу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный, завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио, показал запредельный уровень мастерства. Таким мнением поделился с ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов.

Во вторник Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине. В финале он показал результат 14,533 балла. Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе - хорват Тин Србич (14,900).

"В гимнастике многоборец не может выступать на том же уровне, на котором выступает "снарядник". Вместе с Никитой за награды боролись спортсмены, которые тренируют один снаряд. Нагорный тренирует шесть снарядов, и на всех он должен быть на уровне тех людей, которые тренируют только один снаряд. То, что многоборец выиграл личную медаль в отдельном виде, - это героизм. Это запредельный уровень", - сказал Фудимов.

Собеседник агентства добавил, что гимнаст из Хорватии Србич "всю жизнь тренировался только на перекладине".

На родине спортсмена с успехом в Токио поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Всего на счету донских спортсменов уже 10 олимпийских наград, и это больше результата прошлой Олимпиады в Бразилии, которая принесла нашим спортсменам девять наград", - отметил глава региона.

24-летний Нагорный является олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Также на счету россиянина две бронзы и серебро Олимпийских игр. Нагорный трижды становился чемпионом мира и восемь раз выигрывал золото чемпионатов Европы.