Победитель Кубка Америки по футболу Ромеро перешел из "Аталанты" в "Тоттенхэм"

ТАСС, 6 августа. Аргентинский защитник Кристиан Ромеро перешел в английский футбольный клуб "Тоттенхэм" из итальянской "Аталанты". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €50 млн. Защитник будет выступать за "Тоттенхэм" под 4-м номером.

Ромеро 23 года, в сезоне-2020/21 он выступал в составе итальянской "Аталанты" и провел за клуб 42 матча в различных турнирах, забив три мяча и отдав пять голевых передач. Также аргентинец был признан лучшим защитником чемпионата Италии прошлого сезона. В составе сборной Аргентины Ромеро стал обладателем Кубка Америки в 2021 году.