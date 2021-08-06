{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Америки по футболу

Победитель Кубка Америки по футболу Ромеро перешел из "Аталанты" в "Тоттенхэм"

Аргентинец был признан лучшим защитником чемпионата Италии прошлого сезона
Кристиан Ромеро AP Photo/Fernando Vergara
Описание
Кристиан Ромеро
© AP Photo/Fernando Vergara

ТАСС, 6 августа. Аргентинский защитник Кристиан Ромеро перешел в английский футбольный клуб "Тоттенхэм" из итальянской "Аталанты". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

На эту тему
Сборная Аргентины победила бразильцев и впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки
Сборная Аргентины победила бразильцев и впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €50 млн. Защитник будет выступать за "Тоттенхэм" под 4-м номером.

Ромеро 23 года, в сезоне-2020/21 он выступал в составе итальянской "Аталанты" и провел за клуб 42 матча в различных турнирах, забив три мяча и отдав пять голевых передач. Также аргентинец был признан лучшим защитником чемпионата Италии прошлого сезона. В составе сборной Аргентины Ромеро стал обладателем Кубка Америки в 2021 году.

Теги
Кубок Америки по футболу
XXXII летние Олимпийские игры
На женскую сборную Бразилии не могут наложить санкции из-за отстранения Кайшеты
Ранее игрок бразильской команды была временно отстранена от Олимпийских игр управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил
Читать полностью