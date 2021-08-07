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XXXII летние Олимпийские игры

Россияне заняли четвертое место на Олимпиаде в гребле на байдарках-четверках

Золотые медали завоевала команда Германии, на втором месте финишировали испанцы, третьими стали словаки
Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в финале олимпийского турнира по гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м.

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Они преодолели дистанцию за 1 минуту 23,654 секунды. Золотые медали завоевала команда Германии (1.22,219), на втором месте финишировали испанцы (+0,226), третьими стали словаки (+1,315).

В гребле на байдарках-четверках среди женщин золото завоевала команда Венгрии (1.35,463). Серебряным призером стала сборная Белоруссии (+0,610), бронзу завоевали польские спортсменки (+0,982). Россиянки Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова и Анастасия Долгова стали четвертыми в утешительном заезде.

В медальном зачете лидирует команда Китая (37 золотых, 27 серебряных, 17 бронзовых наград), вторыми идут американцы (31-36-32), третьими - японцы (24-11-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (18-20-20). Российские спортсмены идут на пятом месте (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай37271781
2США31363299
3Япония24111651
4Великобритания18202058
5Россия17242263
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция711927
11Новая Зеландия76619
12Венгрия67518
13Канада661123
14Южная Корея64919
15Куба63413
16Бразилия54817
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания36514
21Швейцария34613
22Кения3328
22Хорватия3328
24Норвегия3216
25Бельгия3115
25Словения3115
27Швеция2608
28Грузия2518
29Тайвань24612
30Дания2349
31Иран2226
32Сербия2147
33Уганда2114
34Эквадор2103
35Узбекистан2024
36Греция2013
36Катар2013
38Косово2002
38Багамские острова2002
40Украина141015
41Белоруссия1326
42Румыния1304
42Венесуэла1304
44Гонконг1225
45Словакия1214
46ЮАР1203
47Турция11810
48Австрия1157
49Индонезия1135
50Португалия1124
50Болгария1124
52Эфиопия1113
52Филиппины1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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