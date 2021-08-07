Россияне заняли четвертое место на Олимпиаде в гребле на байдарках-четверках

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в финале олимпийского турнира по гребле на байдарках-четверках на дистанции 500 м.

Россиянки Андреева и Ромасенко стали восьмыми на Олимпиаде в гребле на каноэ-двойках

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Они преодолели дистанцию за 1 минуту 23,654 секунды. Золотые медали завоевала команда Германии (1.22,219), на втором месте финишировали испанцы (+0,226), третьими стали словаки (+1,315).

В гребле на байдарках-четверках среди женщин золото завоевала команда Венгрии (1.35,463). Серебряным призером стала сборная Белоруссии (+0,610), бронзу завоевали польские спортсменки (+0,982). Россиянки Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова и Анастасия Долгова стали четвертыми в утешительном заезде.

В медальном зачете лидирует команда Китая (37 золотых, 27 серебряных, 17 бронзовых наград), вторыми идут американцы (31-36-32), третьими - японцы (24-11-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (18-20-20). Российские спортсмены идут на пятом месте (17-24-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.