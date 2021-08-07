ОКР будет добиваться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет добиваться детального разбора ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике. Об этом в своем "Инстаграме" сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

"Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародование его результатов", - написал Поздняков.

Поздняков отметил, что, по его мнению, Дина Аверина была сильнее Ашрам в некоторых упражнениях. "Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира", - добавил он.

"В любом случае Дина и Арина - выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки. Хочу поддержать девочек, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте. И мне бы очень хотелось, чтобы они остались в спорте, продолжали выступать. В их карьере еще есть место для побед и наград", - заключил глава ОКР.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.