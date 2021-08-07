Гимнаст Аблязин рассказал о трудностях при восстановлении после переломов

ТАСС, 7 августа. Российский гимнаст Денис Аблязин выполнил на Олимпиаде в Токио опорный прыжок, который несколькими годами ранее привел к перелому обоих его ног. Об этом он рассказал в субботу на встрече с журналистами в Пензе.

В ноябре 2019 года на тренировке Аблязин получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги и большеберцовой кости правой ноги.

"При восстановлении ног очень многое зависело от психологии. У множества людей при такой травме срабатывает психологический барьер, и они не могут делать прыжок, на котором травмировались. У меня случилось так, что психологического барьера не оказалось, я делал на Олимпиаде прыжок, на котором сломал две ноги [в 2019 году]", - рассказал Аблязин.

По его словам, восстановление шло очень долго, каждый месяц спортсмен делал рентгеновские снимки. "Полное разрешение [на проведение тренировок], когда мне разрешили делать прыжок и приземляться, я получил после чемпионата России 2021 года", - добавил он.

Аблязин подтвердил, что не собирается уходить из профессионального спорта и намерен готовиться к Олимпиаде 2024 года в Париже. "Карьеру я не заканчиваю, готовимся к четвертой Олимпиаде. Но сначала пройду полный курс реабилитации и восстановления, немного отдохну. Этот сезон закончен", - отметил гимнаст. Он подчеркнул, что на сегодняшний день для него самое главное - это пройти полное медицинское обследование.

На Олимпиаде в Токио, которая стала для 29-летнего Аблязина третьей в карьере, он завоевал золото в командном многоборье и серебро в опорном прыжке. Всего спортсмен имеет семь олимпийских наград - одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые.