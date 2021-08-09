Болгарский тренер по художественной гимнастике Робева выразила удивление итогами Олимпиады

СОФИЯ, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева выразила удивление итогами олимпийских соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье, где чемпионкой стала гимнастка из Израиля Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль. Свою точку зрения тренер высказала в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Сегодняшняя ситуация на олимпийском гимнастическом помосте - самая грозная сторона нашего красивого вида спорта. К сожалению, нынешние правила таковы, что итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений, и даже потеря предмета, как было в упражнении с лентой у представительницы Израиля Линой Ашрам, теоретически может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения", - сказала Робева.

По ее мнению, новые правила абсолютно не понятны болельщикам и приводят к скандальным ситуациям. "Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьезные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде", - отметила Робева.

Негативные тенденции

Нешка Робева выразила сожаление, что негативные тенденции в развитии мировой художественной гимнастики продолжают преобладать. "Я надеялась, что главному тренеру российской сборной Ирине Винер-Усмановой удастся переломить негативные тенденции в художественной гимнастике, где девушки начали заниматься зарабатыванием очков за сложность в ущерб художественной составляющей, творчеству и уникальности вида спорта. Но пока, как мы видим, у нее не получилось, художественная гимнастика продолжает терять свою главную художественную составляющую", - считает специалист.