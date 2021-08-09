Болгарский тренер по художественной гимнастике Робева выразила удивление итогами Олимпиады

СОФИЯ, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева выразила удивление итогами олимпийских соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье, где чемпионкой стала гимнастка из Израиля Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль. Свою точку зрения тренер высказала в разговоре с корреспондентом ТАСС.
"Сегодняшняя ситуация на олимпийском гимнастическом помосте - самая грозная сторона нашего красивого вида спорта. К сожалению, нынешние правила таковы, что итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений, и даже потеря предмета, как было в упражнении с лентой у представительницы Израиля Линой Ашрам, теоретически может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения", - сказала Робева.
По ее мнению, новые правила абсолютно не понятны болельщикам и приводят к скандальным ситуациям. "Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьезные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде", - отметила Робева.
Негативные тенденции
Нешка Робева выразила сожаление, что негативные тенденции в развитии мировой художественной гимнастики продолжают преобладать. "Я надеялась, что главному тренеру российской сборной Ирине Винер-Усмановой удастся переломить негативные тенденции в художественной гимнастике, где девушки начали заниматься зарабатыванием очков за сложность в ущерб художественной составляющей, творчеству и уникальности вида спорта. Но пока, как мы видим, у нее не получилось, художественная гимнастика продолжает терять свою главную художественную составляющую", - считает специалист.
Она отметила, что Россия сегодня является "самой сильной страной и ведущей школой в развитии художественной гимнастики". "Ирине Винер-Усмановой нужно приложить максимум усилий, чтобы вернуть этот вид спорта на верный путь, найти оптимальный баланс сложности и красоты. Правила, которые действуют сейчас, разрушают, а не помогают в развитии художественной гимнастики, их, к сожалению, разрабатывали малокомпетентные специалисты, и поэтому самые сложные элементы способны сегодня выполнять даже маленькие дети, только-только пришедшие в наш спорт", - указала Робева.
По ее словам, выполнение сложного элемента с падением подчас оценивается более высоко, чем безукоризненное исполнение чуть менее сложного, по мнению составителей правил, элемента. "В правилах нет необходимого баланса трудности и красоты, но созданы предпосылки защиты ошибок, которые совершают гимнастки", - считает болгарский специалист.
В субботу россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля, которая в упражнениях с лентой допустила потерю предмета - на пол упала лента. Такая ошибка считается тяжелой, за это должны снимать баллы. Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.
Нешка Робева завоевала 4 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике. На протяжении 25 лет она возглавляла сборную Болгарии, ее подопечные завоевали 294 медали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.