Жолинский: вакцинация стала одним из факторов отсутствия ковида у атлетов РФ на Играх

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Вакцинация является одним из факторов отсутствия заражений коронавирусом у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский.

Ранее Жолинский сообщил ТАСС, что ни один российский спортсмен не заболел коронавирусом на Олимпиаде в Токио.

"Это вакцинация спортсменов и тренерского персонала, - сказал Жолинский. - Когда мы сюда ехали, у нас уже был 70-процентный коллективный иммунитет. Это достаточно высокий показатель. Плюс меры предосторожности, самосознание спортсменов, выполнение всех правил безопасности дали такие плоды".

"Плюс организаторы тоже крайне высокие меры предпринимали - раздельное питание, потоки, везде стоят санитайзеры", - добавил собеседник агентства.