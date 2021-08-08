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XXXII летние Олимпийские игры

Трефилов заявил, что доволен результатом женской сборной России по гандболу на Олимпиаде

В Токио россиянки завоевали серебро, уступив в финале сборной Франции

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил журналистам, что доволен результатом гандболисток на Олимпиаде в Токио, однако его не удовлетворила игра россиянок в финале.

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В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 и стали серебряными призерами Олимпийских игр.

"Я не доволен игрой, а результатом я доволен", - сказал Трефилов.

"Француженки закрыли Анну Вяхиреву? Так тренер соперника должен быть полным идиотом, чтобы не закрыть ведущего игрока. Они закрыли, но мы должны были в другом месте сыграть, игра была совсем другой. К тому же Вяхирева и Дмитриева подустали, но и остальные игроки не сыграли. Хотя я не могу сказать, что Аня Седойкина плохо стояла в воротах", - добавил он.

В 2016 году российские гандболистки под руководством Трефилова стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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