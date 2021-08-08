Ласицкене надеется на помощь Минспорта в получении визы, чтобы выступить на турнире в США

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень рассчитывает выступить на августовском этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, однако пока лишена возможности туда поехать из-за отсутствия въездной визы в США. Как сообщила спортсменка в интервью ТАСС, она сохраняет надежду вновь встретиться на стадионе со своими соперницами по Токио и продолжает верить на помощь Министерства спорта России в получении визы.

"У меня нет въездной визы, и я сейчас даже не понимаю, как ее получить. Министерство спорта наше, как я понимаю, тоже не совсем может нам помочь. Мне было бы очень обидно пропускать этот этап, учитывая состав участниц и малое количество стартов у меня. Но попрыгать очень хочется", - сказала Ласицкене.

"Организаторы турнира, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы к ним приехала олимпийская чемпионка. Но все упирается в визу. И я очень надеюсь, что после возвращения с Олимпиады у меня будет возможность туда поехать. Если мне помогут", - добавила спортсменка.

В середине апреля менеджер Ласицкене Ольга Назарова в беседе с ТАСС выразила опасения, что из-за сложности с получением британской визы ее подопечная может пропустить майский этап в Гейтсхеде, который являлся одним из важнейших этапов подготовки к Олимпиаде. Назарова допускала, что Ласицкене придется обращаться за помощью в МИД РФ, чтобы получить въездные документы в срок. Однако организаторы турнира в Гейтсхеде заранее прислали спортсменке приглашение на соревнования, что помогло спортсменке оформить въездную визу в обычном порядке.