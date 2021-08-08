{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Ласицкене надеется на помощь Минспорта в получении визы, чтобы выступить на турнире в США

Турнир в Юджине пройдет 21 августа
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень рассчитывает выступить на августовском этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, однако пока лишена возможности туда поехать из-за отсутствия въездной визы в США. Как сообщила спортсменка в интервью ТАСС, она сохраняет надежду вновь встретиться на стадионе со своими соперницами по Токио и продолжает верить на помощь Министерства спорта России в получении визы.

Турнир в Юджине пройдет 21 августа.

На эту тему
Ласицкене заявила, что была бы расстроена в случае завоевания серебра или бронзы Олимпиады
Ласицкене заявила, что была бы расстроена в случае завоевания серебра или бронзы Олимпиады

"У меня нет въездной визы, и я сейчас даже не понимаю, как ее получить. Министерство спорта наше, как я понимаю, тоже не совсем может нам помочь. Мне было бы очень обидно пропускать этот этап, учитывая состав участниц и малое количество стартов у меня. Но попрыгать очень хочется", - сказала Ласицкене.

"Организаторы турнира, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы к ним приехала олимпийская чемпионка. Но все упирается в визу. И я очень надеюсь, что после возвращения с Олимпиады у меня будет возможность туда поехать. Если мне помогут", - добавила спортсменка.

В середине апреля менеджер Ласицкене Ольга Назарова в беседе с ТАСС выразила опасения, что из-за сложности с получением британской визы ее подопечная может пропустить майский этап в Гейтсхеде, который являлся одним из важнейших этапов подготовки к Олимпиаде. Назарова допускала, что Ласицкене придется обращаться за помощью в МИД РФ, чтобы получить въездные документы в срок. Однако организаторы турнира в Гейтсхеде заранее прислали спортсменке приглашение на соревнования, что помогло спортсменке оформить въездную визу в обычном порядке.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыЛасицкене, Мария Александровна
XXXII летние Олимпийские игры
Не те художества. Судьи решили оставить российских гимнасток без золота Олимпиады в Токио
На счету национальной команды две серебряные медали Игр в Токио
Не те художества.
Читать полностью