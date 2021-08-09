Акинфеев взял на себя вину за пропущенные голы в играх против "Локомотива" и "Динамо"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев взял на себя вину за пропущенные мячи в последних двух турах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Комментарий игрока приводит пресс-служба армейцев.

В воскресенье "Динамо" обыграло дома ЦСКА в матче третьего тура РПЛ, в предыдущем туре армейцы уступили дома московскому "Локомотиву. Обе встречи завершились со счетом 2:1 в пользу соперников ЦСКА.

"Причина [поражений] в нас, в нашей игре. Мы третий матч подряд играем недопустимо для ЦСКА, хочется видеть больше игры в атаку, немного другой ЦСКА, плюс имеются индивидуальные ошибки, - сказал Акинфеев. - Игра с "Локомотивом", игра сегодня. Понятно, что вратарь должен выручать, но я в этих матчах не выручил, беру вину на себя".

В следующем туре ЦСКА 14 августа сыграет на выезде с "Ростовом". Подопечные Алексея Березуцкого с тремя очками после трех матчей располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.