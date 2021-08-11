СМИ: зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Годовая зарплата аргентинского нападающего Лионеля Месси, который заключил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен", будет выше, чем у ведущих французских бизнесменов, возглавляющих корпорации престижного биржевого списка CAC-40. Об этом пишет в среду газета деловых кругов Les Echos.
Контракт был заключен на два года с возможностью продления еще на один год. Размер годовой зарплаты, по неофициальным данным, должен быть в пределах €35-40 млн. "Он будет превышать зарплату бывшего коллеги Месси по испанскому клубу - Неймара, который получает в ПСЖ €35 млн в год", - утверждает газета.
"По вычету налогов доход Месси составит €40 млн. То есть в среднем Месси будет получать в десять раз больше глав ведущих французских корпораций. При этом в три раза меньше будут зарплаты даже у таких топ-менеджеров, как глава автопроизводителя Stellantis, в подчинении которого находится 400 тыс. человек, директора BNP Paribas, крупнейшего банка еврозоны, главы старейшей в мире корпорации по производству технических газов Air Liquide.
Большие деньги
Издание при этом напоминает, что Месси вынужден был покинуть "Барселону" в связи с введенным в Испании правилом, согласно которому фонд зарплаты у футбольных клубов страны не может превышать 70% от уровня их дохода. Во Франции это правило еще не вступило в силу.
Месси получал в "Барселоне" по контракту €60 млн. В связи с крайне тяжелым положением клуба, задолженность которого превышает €1 млрд, футболист согласился снизить сумму при заключении нового контракта на 50%. Однако и это не позволяло "Барселоне" вписаться в рамки нового закона и заключить контракт - расходы на зарплату составляют и после ухода Месси 95% от доходов.
Всего за четыре последних футбольных сезона доходы Месси без вычета налогов составили €555,2 млн. Эта гигантская сумма складывается из зарплаты Месси в футбольном клубе, платы за рекламное использование его образа, многомиллионных премий за спортивные достижения, различных гонораров. По данным испанской газеты El Mundo, чистыми Месси получил из этой суммы на руки около €297 млн - в день это составляет доход в €380,2 тыс. Сам Месси такие данные отрицает и даже судился в этой связи с испанской газетой.
По данным американского журнала Forbes, в 2020 году Месси стал четвертым атлетом в истории мирового спорта, размеры финансового состояния которого превысили $1 млрд. Ранее этого удалось добиться только игроку в гольф Тайгер Вудсу, боксеру Флойду Мейвезеру, баскетболисту Майклу Джордану и футболисту Криштиану Роналду. Только по контракту с брендами Adidas и Pepsi Месси получает по €110 млн в год.
Выгодная сделка
Как отмечает Les Echos, для ПСЖ нынешняя сделка с Месси выгодна одновременно по многим параметрам. Клуб израсходует на нее меньше средств, чем если бы она была заключена в условиях трансфера, так как в таком случае владельцам парижского клуба пришлось бы выплачивать немалую сумму "Барселоне" для компенсации недополучения ею средств от прерванного контракта с футболистом.
Испанский клуб зарабатывал в год не менее €60 млн на деятельности по мерчандайзингу, прежде всего продаже футболок, 80-90% из которых были с фамилией Месси. Теперь, по подсчетам газеты, подтвержденным также выкладками специалистов по экономике спорта из телеканала BFM, благодаря контракту с Месси ПСЖ сможет увеличить свои продажи маек фанатам с уровня в 1 млн до 1,5 млн штук.
Ожидается, что огромные очереди за таким товаром выстроятся уже вечером в эту среду на Елисейских полях у головного магазина ПСЖ. Газета напоминает в этой связи, что в Instagram у ПСЖ насчитывается 38,5 млн фолловеров, а в целом в социальных сетях - более 100 млн. У самого Месси их в мире 90 млн. Правда, напоминает газета, большая часть доходов от маек отходит самим брендам, производителям спортивной одежды.
Ожидается также, что появление Месси значительно повысит стоимость клуба ПСЖ, уже составляющую $2,5 млрд. Также благодаря игре в составе команды аргентинского нападающего может резко возрасти привлекательность для телезрителей таких футбольных матчей. Как сообщил телеканал BFM, с приездом в Париж Месси на черном рынке цены на предстоящий в субботу матч чемпионата Франции ПСЖ - "Страсбур" подскочили до €1 тыс., и это при том, что маловероятно, что в нем уже будет задействован аргентинец.
В то же время Федерации футбола Франции возросшая популярность матчей первой лиги национального чемпионата не принесет увеличения доходов от платы за трансляцию - недавно она продала все права на нее корпорации Amazon. Тем не менее рост привлекательности матчей для публики все же будет весьма выгоден ей финансово, так как предоставит возможность повышать расценки за размещение на матчах рекламы. Сам же ПСЖ благодаря аргентинскому игроку увеличивает свои шансы выйти победителем Лиги чемпионов, заработав на этом не только более €50 млн, но и премиальные выплаты от спонсоров команды.