СМИ: зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Годовая зарплата аргентинского нападающего Лионеля Месси, который заключил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен", будет выше, чем у ведущих французских бизнесменов, возглавляющих корпорации престижного биржевого списка CAC-40. Об этом пишет в среду газета деловых кругов Les Echos.

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Контракт был заключен на два года с возможностью продления еще на один год. Размер годовой зарплаты, по неофициальным данным, должен быть в пределах €35-40 млн. "Он будет превышать зарплату бывшего коллеги Месси по испанскому клубу - Неймара, который получает в ПСЖ €35 млн в год", - утверждает газета. "По вычету налогов доход Месси составит €40 млн. То есть в среднем Месси будет получать в десять раз больше глав ведущих французских корпораций. При этом в три раза меньше будут зарплаты даже у таких топ-менеджеров, как глава автопроизводителя Stellantis, в подчинении которого находится 400 тыс. человек, директора BNP Paribas, крупнейшего банка еврозоны, главы старейшей в мире корпорации по производству технических газов Air Liquide. Большие деньги Издание при этом напоминает, что Месси вынужден был покинуть "Барселону" в связи с введенным в Испании правилом, согласно которому фонд зарплаты у футбольных клубов страны не может превышать 70% от уровня их дохода. Во Франции это правило еще не вступило в силу. Месси получал в "Барселоне" по контракту €60 млн. В связи с крайне тяжелым положением клуба, задолженность которого превышает €1 млрд, футболист согласился снизить сумму при заключении нового контракта на 50%. Однако и это не позволяло "Барселоне" вписаться в рамки нового закона и заключить контракт - расходы на зарплату составляют и после ухода Месси 95% от доходов.

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Всего за четыре последних футбольных сезона доходы Месси без вычета налогов составили €555,2 млн. Эта гигантская сумма складывается из зарплаты Месси в футбольном клубе, платы за рекламное использование его образа, многомиллионных премий за спортивные достижения, различных гонораров. По данным испанской газеты El Mundo, чистыми Месси получил из этой суммы на руки около €297 млн - в день это составляет доход в €380,2 тыс. Сам Месси такие данные отрицает и даже судился в этой связи с испанской газетой. По данным американского журнала Forbes, в 2020 году Месси стал четвертым атлетом в истории мирового спорта, размеры финансового состояния которого превысили $1 млрд. Ранее этого удалось добиться только игроку в гольф Тайгер Вудсу, боксеру Флойду Мейвезеру, баскетболисту Майклу Джордану и футболисту Криштиану Роналду. Только по контракту с брендами Adidas и Pepsi Месси получает по €110 млн в год. Выгодная сделка Как отмечает Les Echos, для ПСЖ нынешняя сделка с Месси выгодна одновременно по многим параметрам. Клуб израсходует на нее меньше средств, чем если бы она была заключена в условиях трансфера, так как в таком случае владельцам парижского клуба пришлось бы выплачивать немалую сумму "Барселоне" для компенсации недополучения ею средств от прерванного контракта с футболистом. Испанский клуб зарабатывал в год не менее €60 млн на деятельности по мерчандайзингу, прежде всего продаже футболок, 80-90% из которых были с фамилией Месси. Теперь, по подсчетам газеты, подтвержденным также выкладками специалистов по экономике спорта из телеканала BFM, благодаря контракту с Месси ПСЖ сможет увеличить свои продажи маек фанатам с уровня в 1 млн до 1,5 млн штук.