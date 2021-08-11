Билялетдинов считает, что "Спартак" без шансов проиграл "Бенфике" в Лиге чемпионов

Во вторник "Спартак" на выезде проиграл "Бенфике" со счетом 0:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов. Первая встреча в Москве также завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

"Надо признать, что разного уровня команды, скорость передвижения игроков по полю, передвижения мяча совершенно разные, - сказал Билялетдинов. - Рано судить работу тренера (Руй Витория возглавил "Спартак" 24 мая - прим. ТАСС), он работает с тем, что есть, но наша лига, к сожалению, превращает даже привезенных футболистов в тех игроков, которые не могут выполнить задачу. Можно сказать, что "Спартак" проиграл из-за уровня российского футбола, ничего с этим сделать пока невозможно. Любой, кто сюда приезжает, поиграв год, скатывается до уровня лиги, уровень сопротивления в чемпионате [России] и другой европейской лиге разный".

"Как показала игра, у "Спартака" шансов никаких не было, суть в том, что на одну игру можно было собрать команду психологически, агрессивнее сыграть, но этого не получилось. Значит и эмоциональный фон в команде не присутствовал именно на этот период. Нужно было собраться, что-то предпринять. Если честно, второй матч получился хуже первого", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. "Мне кажется, что нужно немного отмотать ситуацию, от величия клуба остались только болельщики, которые переживают за команду. Нужно немного успокоиться, отмотать назад, понять, что ты уже не великий клуб, к сожалению, руководству и болельщикам нужно отпустить ситуацию, растеряно величие, на мой взгляд", - отметил Билялетдинов.

Групповой этап Лиги Европы начнется 16 сентября. Жеребьевка состоится 27 августа.