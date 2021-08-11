Мостовой: уровень мастерства футболистов "Бенфики" выше, чем у игроков "Спартака"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Португальский клуб "Бенфика" полностью контролировал игру и владел мячом в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским "Спартаком", португальцы показали, чей уровень чемпионата сильнее. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который выступал за "Спартак" и "Бенфику".

Во вторник "Спартак" на выезде проиграл "Бенфике" со счетом 0:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов. Первая встреча в Москве также завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

"После того, как в Москве сыграли 0:2, было ясно, что шансов [на проход] маловато, потому что "Бенфика" показала, где и какой уровень футбола: игроки выше классом, в командных действиях лучше, - сказал Мостовой. - В принципе сегодня мы то же самое и увидели, "Спартак" действовал без мяча, "Бенфика" взяла игру под контроль, техническая оснащенность и уровень мастерства футболистов у португальского клуба все-таки выше, поэтому результат закономерен. Что впереди создать, если ты играешь без мяча?"

"Не хватило ли настроя? Нет, ранее говорили, что в первую очередь нужно забить гол. "Спартак" в принципе начал в течение первых десяти минут бегать, прессинговал, много фолов сделал, был виден настрой. Другое дело, что "Бенфика" потом забрала мяч, и "Спартак" начал садиться, без мяча ничего не сделаешь", - добавил собеседник агентства.

Мостовой отметил, что моментов у "Спартака" не было. "Несколько контратак, но до ударов почти не доходило, - сказал он. - В принципе, и у "Бенфики" тоже ничего не было, просто владели мячом, у них было преимущество, знали, что забьют, это и произошло. Лишний раз нам показали, как играют в Европе и у нас".

"Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. "Конечно, есть положительные ожидания. Раньше проигрывали и вылетали сразу, а сейчас через неделю все забудут, попадешь в Лигу Европы", - заключил Мостовой.