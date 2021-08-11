Матч квалификации чемпионата мира - 2022 Россия - Мальта пройдет на "Открытие Банк Арене"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

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Встреча пройдет 7 сентября. 31 июля Российский футбольный союз из-за эпидемиологической ситуации принял решение перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву.

"Отборочный матч ЧМ-2022 против [сборной] Мальты примет "Открытие Банк Арена". Наши парни сыграют на стадионе "Спартака" впервые за четыре года", - говорится в сообщении.

"Открытие Банк Арена" является домашним стадионом московского "Спартака", он был открыт в 2014 году, его вместимость составляет 45 360 зрителей. Сборная России на этой арене провела шесть матчей, обыграв команды Швеции (1:0), Черногории (2:0) и Литвы (3:0), сыграв вничью с командой Молдавии (1:1), а также уступив командам Австрии (0:1) и Португалии (0:1). Национальная команда не выступала на этом стадионе с июня 2017 года, когда россияне с минимальным счетом уступили португальцам на Кубке конфедераций - 2017.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии, как и планировалось, состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, а встреча россиян с мальтийцами 7 сентября должна была пройти на "Волгоград-Арене".