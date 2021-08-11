"Сочи" сыграет со "Спартаком" 1 декабря в случае выхода в раунд плей-офф Лиги конференций

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Матчи шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Сочи", а также "Краснодаром" и "Рубином" будут перенесены на 1 декабря, если "Сочи" и "Рубин" выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сообщается, что оставшиеся встречи тура состоятся в период с 25 по 28 августа. В эти дни пройдут матчи "Динамо" - "Локомотив", "Химки" - "Нижний Новгород", "Ахмат" - "Арсенал", "Зенит" - ЦСКА, "Уфа - "Крылья Советов" и "Урал" - "Ростов". Публикация точного расписания шестого тура со временем начала матчей планируется 13 августа.

В ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Сочи" на выезде сыграет с сербским "Партизаном" (первая игра 1:1), а "Рубин" примет польский "Ракув" (0:0). Обе встречи пройдут 12 августа. Игры раунда плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 19 и 26 августа.

Изначально матчи шестого тура РПЛ были запланированы 28-29 августа. 26 июля главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы о переносе шестого тура чемпионата страны, чтобы игроки национальной команды получили больше времени для подготовки перед домашним матчем четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира - 2022 против сборной Хорватии, который состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники".

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).