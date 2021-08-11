Карпин поблагодарил клубы РПЛ за перенос матчей шестого тура в интересах сборной

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поблагодарил клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за согласие на перенос матчей шестого тура чемпионата в интересах национальной команды. Комментарий Карпина предоставлен ТАСС службой коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Изначально тур был запланирован на 28-29 августа. В среду РПЛ объявила о том, что матчи продут с 25 по 28 августа.

"Очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше - это факт", - сказал Карпин.

26 июля Карпин попросил клубы о переносе шестого тура чемпионата страны, чтобы игроки национальной команды получили больше времени для подготовки перед домашним матчем четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира - 2022 против сборной Хорватии, который состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники".

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).