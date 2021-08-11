Наблюдатели Совета Европы по допингу планируют посетить Россию 21-23 сентября

ПАРИЖ, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Наблюдатели от Совета Европы (СЕ) намерены посетить Россию с 21 по 23 сентября для оценки выполнения страной требований Конвенции СЕ против применения допинга. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе международной организации.

"Согласно имеющимся у нас данным, на 53-й встрече Мониторингового комитета было подтверждено, что оценочный визит в Россию состоится 21-23 сентября 2021 года", - заявил собеседник агентства.

В состав группы войдут четыре эксперта, чей опыт работы должен включать одну из следующих должностей: старший правительственный эксперт по спортивной политике, руководитель национальной антидопинговой организации, эксперт по антидопинговому законодательству, эксперт по антидопинговой науке или эксперт лаборатории допинг-контроля. Кроме того, команду будет сопровождать докладчик с соответствующим опытом в области международной антидопинговой политики, представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) в качестве наблюдателя, а также члены секретариата Совета Европы.

Как пояснили в Совете Европы, подобные визиты проводятся по запросу принимающей стороны. Такое приглашение председатель группы наблюдения за выполнением конвенции получил в апреле от министра спорта РФ Олега Матыцина - осуществить оценочный визит в Россию "с целью дальнейшего совершенствования национальной антидопинговой политики и содействия восстановлению статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу". Сейчас ведется подготовка к визиту наблюдателей, прорабатывается формат и содержание поездки, в том числе в контексте продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее Матыцин заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс", что 20 сентября в Москву приедет мониторинговая группа Совета Европы. По его словам, это необходимо для оценки шагов, предпринимаемых властями РФ для противодействия употреблению допинга спортсменами, чтобы они могли убедиться, что "Россия - один из лидеров по созданию чистого спорта".

Россия ратифицировала Конвенцию СЕ против применения допинга в 1991 году. Мониторинговая группа, следящая за выполнением положений конвенции, может давать сторонам соглашения рекомендации по мерам, которые должны быть приняты в интересах соблюдения положений конвенции. Такие рекомендации формулируются по итогам оценочного визита наблюдателей, назначенных мониторинговой группой.