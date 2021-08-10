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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: атлеты команды ОКР тестировались на Играх наравне со всеми участниками

По словам главы ОКР, тестирование было тщательным и скрупулезным
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио тестировались на допинг наравне со всеми участниками соревнований. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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В связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх, которые завершились 8 августа, россияне выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио российские атлеты приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды на церемонии награждения вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Все наши спортсмены выступали в равных условиях со всеми участниками в части тестирования на допинг. Вместе с тем отмечу, что это тестирование было очень тщательным и скрупулезным", - заявил Поздняков.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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