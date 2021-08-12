Красильников и Стояновский победили в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 12 августа. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли эстонцев Кусти Нылвака и Марта Тийсаара в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

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Матч закончился со счетом 21:18, 28:26 в пользу российских волейболистов. Во втором матче россияне сыграют с победителями встречи между нидерландцами Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Вельде и итальянцами Якобом Виндишем и Самуэле Коттафавой.

Участники чемпионата Европы разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Победители групп выходят напрямую в 1/8 финала, команды, занявшие второе и третье места, попадут в 1/16 финала.

Красильников и Стояновский являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. В финале россияне уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Россияне заняли второе место на чемпионате Европы 2020 года в Юрмале, также уступив с финальном матче Молу и Сёруму.