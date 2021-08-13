"Зенит" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Клаудиньо

ТАСС, 13 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с бразильским полузащитником Клаудиньо. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с игроком заключен на пять лет.

7 августа Клаудиньо в составе сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр, команда в финале обыграла в дополнительное время сборную Испании (2:1). Победный мяч в финале забил футболист "Зенита" Малком.

Клаудиньо 24 года, с сентября 2019 года он выступал за бразильский "Брагантино". За это время он провел в составе команды 126 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 25 результативных передач.