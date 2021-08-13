Колосков: причиной поражений российских клубов в еврокубках является слабая подготовка

На текущей неделе "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов, проиграв португальской "Бенфике" в третьем квалификационном раунде, и будет выступать на групповом этапе Лиги Европы. Закончили свои выступления в Лиге конференций "Рубин" и "Сочи".

"Одно поражение еще можно назвать случайностью, а если три, то это уже закономерность. Что касается "Бенфики", то это, конечно, сильная команда, но и "Спартак" не слабый, - сказал Колосков. - Я не думаю, что суммарная стоимость игроков нашей команды сильно уступает португальской. Значит, причина в том, что мы просто плохо тренируемся, и другого объяснения я найти не могу".

"Закон в спорте один: чтобы победить соперника, надо тренироваться больше и лучше него. Значит, наши команды проигрывают потому, что плохо тренируются. Вторая спортивная истина: как подготовился, так и играешь. Следовательно, был плохо отработан подготовительный период и плохая готовность к играм", - добавил он.

Результаты российских клубов Колосков назвал неутешительными и обидными. "Каждый год в наши клубы вкладываются огромные деньги и прежде всего в дорогостоящих легионеров. А толку от этого, по сути, никакого. Ведь нет самого главного - игры", - отметил он.

С нынешнего сезона в еврокубковых соревнованиях не действует правило, которое дает преимущество команде, забившей гол в гостях. "Я считаю, что отмена правила гостевого гола абсолютно справедлива. Это была искусственная мера, которая якобы должна была стимулировать атакующие действия гостевых команд на выезде, но все это ушло в прошлое. Любая искусственная мера идет во вред футболу, поэтому, повторюсь, я считаю отмену абсолютно справедливой", - подчеркнул Колосков.