Минус два. "Сочи" и "Рубин" завершили выступление в футбольной Лиге конференций

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Рубин" и "Сочи" в четверг проиграли в ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В новом еврокубковом сезоне Россию представят только московские "Спартак" и "Локомотив", а также петербургский "Зенит".

На эту тему "Рубин" проиграл польскому "Ракуву" и завершил выступление в еврокубках

Встреча "Рубина" с польским "Ракувом" в Казани по количеству опасных моментов напоминала первый матч, который завершился со счетом 0:0. Футболисты гостей активнее начали действовать в атаке и дважды опасно пробили по воротам Юрия Дюпина. Позже казанцы взяли мяч под свой контроль, иногда обостряли игру ударами, однако в основное время командам вновь не удалось открыть счет. Ключевым моментом дополнительного времени стало удаление левого защитника "Рубина" Ильи Самошникова на 106-й минуте. В конце первого дополнительного тайма он сорвал атаку соперника, а уже через минуту после возобновления игры заработал вторую желтую карточку. Именно с левого фланга обороны казанцев пришла голевая атака "Ракува" - на 111-й минуте отличился латвийский нападающий Владислав Гутковский. Уже в компенсированное ко второму дополнительному тайму время казанцы имели шанс сравнять счет. Главный арбитр назначил пенальти в ворота "Ракува" за фол на капитане "Рубина" Филипе Уремовиче. 11-метровый решился пробить Сеад Хакшабанович, однако голкипер гостей Владан Ковачевич угадал направление удара и отразил его, после чего судья сразу дал финальный свисток. "Рубин" по итогам прошлого сезона занял четвертое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), завоевав право сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Последний раз до этого "Рубин" играл в еврокубках в сезоне-2015/16. По итогам прошедшего сезона "Ракув" занял второе место в таблице чемпионата Польши и завоевал национальный кубок. "Рубин не наиграл на победу" Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий назвал эту встречу самой драматичной в карьере. "Весь драматизм ситуации уложился в последнюю секунду этого матча, - сказал Слуцкий журналистам. - Что-то конструктивно анализировать после столь эмоциональной концовки мне достаточно сложно. Не согласен с тем, что соперник доминировал, что была равная игра со взаимными шансами - это да".

На эту тему Слуцкий назвал поражение "Рубина" от польского "Ракува" самым драматичным в карьере

"Два ключевых фактора победы ["Ракува"] - удаление Самошникова и нереализованный пенальти Хакшабановича, но глобально это были команды примерно одинакового уровня, результат мог быть любым, на мой взгляд, обе игры это подтвердили. Какое состояние сейчас у команды с учетом воскресного матча в чемпионате России? Игроки вымотаны. Пять минут назад мы проиграли сверхдраматичную игру, у меня такой драматичной игры не было в жизни, но сейчас думать о планах... Если вы можете думать о планах, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень завидую", - резюмировал Слуцкий. В конце игры главный арбитр встречи не назначил пенальти в ворота "Рубина", чем вызвал гнев тренера "Ракува" Марека Папшуна. "Я, конечно, ожидал такого результата. Но не ожидал, что судья захочет так грубо помочь хозяевам, но мы с этой ситуацией справились. Я рад нашему успеху, мы маленький клуб, я думаю, что это очень хороший путь. Я сегодня очень счастлив", - сказал Папшун на послематчевой пресс-конференции. Бывший полузащитник "Рубин" Динияр Билялетдинов считает, что казанцы не наиграли на победу в противостоянии с "Ракувом". "Команда не должна была допускать такую потерю инициативы, как в начале второго тайма. Польский чемпионат хоть и не входит в число топовых, но лидирующие команды там довольно обучены, что и подтвердил этот матч. В какой-то момент казалось, что "Рубин" должен забить, но там была штанга, один раз не попал в ворота Хвича [Кварацхелия] из хорошей позиции", - сказал Билялетдинов ТАСС. Матч из-за травмы пропустил основной нападающий "Рубина" Джордже Деспотович, который заявил, что матч должен был завершиться вничью. "Если смотреть со стороны, то не было железных моментов у "Ракува", - сказал Деспотович ТАСС. - Сегодня они забили, когда мы были в меньшинстве. Думаю, что матч должен был завершиться вничью, у нас был момент, чтобы сравнять, но нелегко реализовать пенальти на последних минутах, конечно, я расстроен, как и все игроки, но они все равно старались и бились". Россия теперь девятая Позднее в четверг "Сочи" также решал проблему с выходом в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Первая игра против сербского "Партизана", прошедшая в Сочи, завершилась вничью со счетом 1:1. По ходу второго матча сочинцы дважды выходили вперед, но упускали преимущество.

На эту тему "Сочи" проиграл "Партизану" и вылетел из Лиги конференций

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2. В составе российского клуба дубль оформил Сергей Терехов (33-я и 76-я минуты), у "Партизана" голами отметились Милош Йойич (55) и Александар Шчекич (90). На 110-й минуте в составе "Партизана" произошла замена вратаря: вместо Александара Поповича на поле появился Неманья Стеванович. В серии пенальти он отразил один удар, а "Партизан" выиграл ее со счетом 4:2. В раунде плей-офф квалификации "Партизан" сыграет с португальской "Санта-Кларой", "Ракув" встретится с бельгийским "Гентом". Победа в раунде плей-офф позволит выйти в групповой этап турнира. Матчи состоятся 19 и 26 августа. Ранее "Спартак" в двухматчевом противостоянии проиграл португальской "Бенфике" (0:2; 0:2) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и теперь продолжит евросезон на групповой стадии Лиги Европы. В восьми матчах квалификации еврокубков нынешнего сезона российские команды одержали лишь две победы - "Сочи" дважды обыграл азербайджанскую "Кешлю" во втором квалификационном раунде Лиги конференций (2:0, 4:2). Из-за этого Россия в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках, опустилась на девятую строчку (30,682 балла), пропустив вперед Шотландию (30,700). В Лиге Европы шотландский "Селтик" разгромил чешский "Яблонец" (3:0) и вышел в раунд плей-офф квалификации, где встретится с нидерландским АЗ, а "Сент-Джонстон" проиграл турецкому "Галатасараю" (2:4) и в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет с австрийским ЛАСКом. "Абердин" обыграл исландский "Брейдаблик" со счетом 2:1 и в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций встретится с азербайджанским "Карабахом". "Хиберниан" проиграл хорватской "Риеке" (1:4) и завершил выступление в еврокубках. Как формируется таблица коэффициентов УЕФА У России в сезоне-2021/22 на международной арене осталось три команды: московский "Локомотив" и столичный "Спартак" (оба - групповой этап Лиги Европы), а также петербургский "Зенит" (групповой этап Лиги чемпионов).

На эту тему Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА