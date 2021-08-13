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XXXII летние Олимпийские игры

Тяжелоатлет Наниев рассказал, что не волновался на Олимпиаде в Токио

Россиянин занял четвертое место в весовой категории до 109 кг

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Российский штангист Тимур Наниев не испытывал волнения во время олимпийского турнира в Токио. Об этом он рассказал в пятницу в ходе прямого эфира о развитии физкультуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.

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Наниев на олимпийском турнире в весовой категории до 109 кг в Токио занял четвертое место. В сумме он показал результат 409 кг (рывок - 188 кг, толчок - 221 кг).

"Волнения на Олимпийских играх у меня не было, - сказал спортсмен. - Это не первые для меня международные соревнования. Даже времени на волнение не было [в Токио]. Прилетел 1 августа ночью, а 3 августа уже выступал".

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могли выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). Наниев был единственным представителем от России на соревнованиях в мужской тяжелой атлетике. В женских соревнованиях российскую команду представляла Кристина Соболь, которая не смогла пройти квалификацию в весовой категории до 49 кг.

Наниеву 26 лет, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

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