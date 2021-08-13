Жулин считает недопустимым участие трансгендеров в женском фигурном катании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выступление трансгендеров в женском одиночном фигурном катании сделает соревнования несправедливыми. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин, ныне работающий тренером.

Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Согласно принятому регламенту сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

"Совсем с ума сошли, - сказал Жулин. - Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами - ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была еще на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин?"

"Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть", - заметил он.

На Олимпиаде в Токио новозеландка Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. 43-летняя спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки.