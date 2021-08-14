Рожков: российские паралимпийцы получат по 4 млн рублей за золотую медаль Игр в Токио

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Паралимпийцы получают те же суммы, что и олимпийцы. Ничего нового, с 2006 года призовые такие же, как у олимпийцев. И призовые, и стипендии, и за вторые-третьи места. За золотую медаль будет выплачено 4 млн рублей, за серебряную медаль - 2,5 млн рублей, за бронзовую медаль - 1,7 млн рублей", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.