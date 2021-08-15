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Футбол в Испании

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в первом матче после ухода Месси

Каталонская команда победила со счетом 4:2
Мартин Брэйтуэйт EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Мартин Брэйтуэйт
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 15 августа. "Барселона" победила со счетом 4:2 "Реал Сосьедад" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

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Счет открыл защитник каталонцев Жерар Пике (19-я минута), после чего дублем отметился Мартин Брэйтуэйт (45+2, 59), также отличился Серхи Роберто (90+2). Голы в составе гостей забили Хулен Лобете (82) и Микель Ойярсабаль (85).

Этот матч стал первым для каталонского клуба после ухода аргентинца Лионеля Месси, в составе которого он выступал с 2004 года. 5 августа "Барселона" объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании, 10 августа он на правах свободного агента перешел во французский ПСЖ.

Также эта встреча стала дебютной для Мемфиса Депая, который перешел в "Барселону" из французского "Лиона". Нападающему потребовалось 19 минут, чтобы отметиться первым результативным действием за новую команду, он отдал голевую передачу на Пике.

"Реал Сосьедад" не может обыграть "Барселону" в чемпионате Испании с апреля 2016 года, уступив в девяти встречах и дважды сыграв вничью.

В следующем туре каталонцы сыграют 21 августа на выезде с "Атлетиком". "Реал Сосьедад" на следующий день примет "Райо Вальекано".

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