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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов успешно перенес операцию на сломанной руке

О сроках восстановления спортсмен говорить не стал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Операция на руке олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова прошла успешно. В настоящее время говорить о сроках восстановления руки пока рано, сообщил спортсмен в понедельник ТАСС.

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26 июля Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Ранее Храмцов сообщал ТАСС, что намерен 16 августа в Москве сделать операцию на поврежденной руке.

"Все прошло успешно. Пока никакой информации нет. Пока рано говорить [о сроках восстановления руки]", - сказал Храмцов, отвечая на вопрос о том, как прошла операция и сколько времени потребуется на восстановление руки.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

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