Девять учредителей Суперлиги сохранили место в Ассоциации европейских клубов

ТАСС, 16 августа. Девять клубов - основателей футбольной Суперлиги не будут исключены из Ассоциации европейских клубов. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"Ювентус" получил право на выступление в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

Исполнительный совет Ассоциации европейских клубов заявил, что членства не будут лишены английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", итальянские "Милан", "Интер" и испанский "Атлетико".

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

Ассоциация европейских клубов - независимый оран, который представляет интересы профессиональных клубов в Европе и является единственной организацией, признанной УЕФА, для защиты и продвижения европейского клубного футбола. Россию в организации представляют "Краснодар", московские ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак", санкт-петербургский "Зенит", "Ростов" и казанский "Рубин".